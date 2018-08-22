Ученые: Мужчины предпочитают в постели женщин-психов

Чем больше проблем с головой, тем дамы интереснее для представителей сильного пола.

Мужчины чаще занимаются сексом с эмоционально-нестабильными женщинами, так как от этого их интимная жизнь становится более разнообразной и помогает сохранить отношения на долгое время.

Брак мужчины с женщинами-психами в среднем составляет 24 года. По мнению специалистов, данные отношения дают возможность мужчинам жить более весело и интересно и позволяют экспериментировать в постели даже когда интимная жизнь, по сути, себя исчерпала и не приносит ничего стоящего в их связь.

Ранее ученые раскрыли секрет идеального секса. Для этого нужно отменное здоровье, а именно: выносливость и хорошо работающее сердце. От здоровых кровеносных сосудов зависит половая жизнь: чем больше крови поступает в сердце, тем дольше длится секс.

Никита Готский