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| | Ученые: Мужчины предпочитают в постели женщин-психов

Ученые: Мужчины предпочитают в постели женщин-психов

Сегодня, 22:30

Чем больше проблем с головой, тем дамы интереснее для представителей сильного пола.

 

Мужчины чаще занимаются сексом с эмоционально-нестабильными женщинами, так как от этого их интимная жизнь становится более разнообразной и помогает сохранить отношения на долгое время.

Брак мужчины с женщинами-психами в среднем составляет 24 года. По мнению специалистов, данные отношения дают возможность мужчинам жить более весело и интересно и позволяют экспериментировать в постели даже когда интимная жизнь, по сути, себя исчерпала и не приносит ничего стоящего в их связь.

Ранее ученые раскрыли секрет идеального секса. Для этого нужно отменное здоровье, а именно: выносливость и хорошо работающее сердце. От здоровых кровеносных сосудов зависит половая жизнь: чем больше крови поступает в сердце, тем дольше длится секс.


Никита Готский
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