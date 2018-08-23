«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в…

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за…

Сюжеты:

Насобирала: Яна Рудковская порадовала себя машиной за 4 миллиона рублей В США появился супермаркет из легендарных «Симпсонов» Елена Степаненко язвила насчет «сволочей-мужчин» на концерте в Ялте Помощник Google будет рассказывать пользователям только хорошие новости Барановская залезла на Галкина: Нагиев показал кадры со съёмок Первого канала У Илона Маска появилась личная страница в «Одноклассниках» Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко «Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна
| | Ученые рассказали, как найти любимого человека в интернете

Ученые рассказали, как найти любимого человека в интернете

Сегодня, 05:40

Миллионы пользователей ищут вторых половинок к Сети, но часто безуспешно. В проблеме разбирались научные сотрудники Университета Мичигана.

Они провели исследование, основой для которого стали доклады о знакомствах людей в интернете. Изучив полученный материал, ученые нашли некую закономерность. Например, большая часть девушек ищет себе парней с 18 лет, а представители сильного пола создают аккаунты на сайтах знакомств после 50 лет. Популярность таких порталов с каждым годом все сокращается, часто там ищут азиатских девушек и мужчин-европеоидов.

Мужчины нечасто обращают внимание на образование у женщины, а второе высшее образование может даже оттолкнуть потенциальную партнершу. Вначале мужчина обращает внимание на внешний вид дамы, далее на обеспеченность, оценивая, сможет ли ее удовлетворить своими деньгами. В целом же, материальный аспект на сегодня имеет большое значение при выборе пары.

Ученые считают, что найти партнера будет проще, если понять, кто конкретно нужен человеку. Когда обе стороны понимают это, то тем самым они создают хорошую платформу для долгих отношений.


Никита Готский
Новости по теме
Психологи: Tinder не влияет на количество половых партнеров
Психологи: Tinder не влияет на количество половых партнеров

Такой вывод сделали эксперты Норвежского университета науки и технологий.

Ученые: Мужчины никогда не станут лучше девушек в постели
Ученые: Мужчины никогда не станут лучше девушек в постели

Недавно ученые из Великобритании провели исследование, в котором выяснили, почему мужчины никогда не станут лучше девушек в постели. Также специалисты…

Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе
Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе

Сотрудники социальной сети знакомств Badoo провели исследование с целью выяснить, каких партнеров выбирают люди для создания отношений. В результате опроса…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости