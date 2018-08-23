Ученые рассказали, как найти любимого человека в интернете

Миллионы пользователей ищут вторых половинок к Сети, но часто безуспешно. В проблеме разбирались научные сотрудники Университета Мичигана.

Они провели исследование, основой для которого стали доклады о знакомствах людей в интернете. Изучив полученный материал, ученые нашли некую закономерность. Например, большая часть девушек ищет себе парней с 18 лет, а представители сильного пола создают аккаунты на сайтах знакомств после 50 лет. Популярность таких порталов с каждым годом все сокращается, часто там ищут азиатских девушек и мужчин-европеоидов.

Мужчины нечасто обращают внимание на образование у женщины, а второе высшее образование может даже оттолкнуть потенциальную партнершу. Вначале мужчина обращает внимание на внешний вид дамы, далее на обеспеченность, оценивая, сможет ли ее удовлетворить своими деньгами. В целом же, материальный аспект на сегодня имеет большое значение при выборе пары.

Ученые считают, что найти партнера будет проще, если понять, кто конкретно нужен человеку. Когда обе стороны понимают это, то тем самым они создают хорошую платформу для долгих отношений.

Никита Готский