Ученые признали кокосовое масло ядом

Кокосовое масло – один из вреднейших продуктов, которые можно найти на прилавках магазинов. Такой вывод сделала гарвардский ученный Карин Майклс.

С новостью о вреде кокосового масла доктор Майклс выступила на немецком телевидении, что вызвало ожесточенные споры – совсем недавно этот продукт признавали, чуть ли не панацей. "При нагревании оно не выделяет канцерогены, им можно заменить подсолнечное масло и ваши блюда станут изысканными и полезными",- убеждали потребителей производители. А косметические полезные свойства данного продукта просто безграничны: антибактериальная маска, увлажнение губ, увлажнение волос, демакияж, крем для бритья список можно продолжать долго, заявляли агитирующие за масло кокоса эксперты. Хотя Карин Майклс и не выступала против использования кокосового масла в косметических целях, но против употребления в пищу высказывалась весьма категорично. По ее словам, кокосовое масло является ядом.