Ученые говорят о вероятном повторении Йеллоустонского землетрясения 1959 года

В будущем в этой местности могут произойти сильнейшие землетрясения магнитудой 7.0, в результате чего могут появиться оползни, рухнут скалы и погибнут люди.

Ученые сообщают о новой угрозе в связи с геологической активностью в Йеллоустонском парке, вулкан которого извергался последний раз 2,5 миллиона лет назад. Вероятность повторения такого сценария маловероятна, шанс очередного взрыва составляет 1 на 730 000, но возможность землетрясений намного выше. Подземные толчки, зафиксированные в 1959 году, спровоцировали оползень, из-за которого погибли почти три десятка человек. Ученые уверены, что такой инцидент произойдет в будущем, но последствия окажутся еще серьезнее, так как парк посещают миллионы людей.

Американские геологи постоянно наблюдают за Йеллоустонском вулканом. В июле там произошло более 150 землетрясений магнитудой 2,5 балла. Они не повреждают здания, но чувствуются на поверхности. Еще прежде в парке начали трескаться скалы, местные власти решили на время закрыть вход в этот район для туристов.

Никита Готский