«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна Россияне собирали триколор из сигарет, трусов, носков и пробирок Бюджетный iPhone 9 получит устаревшие детали iPhone 7 «Боюсь сделать больно»: Анна Хилькевич боится испортить отношения со старшей дочерью Пропала «золотая жила»: Звезда «Универа» останется без работы Новый клип Монеточки «90-е» попал в тренды YouTube с 900 тысячами просмотров за сутки Живой бог?: Тело индийского священника изуродовала неизвестная болезнь Канье Уэст и Ким Кардашьян станут родителями в четвёртый раз Битва титанов: Сражение диких мустангов шокировало интернет-пользователей Спустила в унитаз: Критики Ники Минаж в ужасе от низких продаж билетов на её концерты
| | Ученые: Не создавать пробок на дорогах «научат» муравьи

Ученые: Не создавать пробок на дорогах «научат» муравьи

Сегодня, 17:44

Специалисты исследовали поведение насекомых при рытье узких туннелей и построили эффективную математическую модель, помогающую избежать заторов. Метод уже успешно испытали на роботах.

Группа ученых из США и Германии под предводительством Дениэла Голдмана из Технологического института Джорджии провела необычное исследование. Специалисты долгое время наблюдали за колониями муравьев, которые регулярно переползают с одного места в другое и роют узкие туннели. Они обнаружили, что модель поведения этих насекомых при этом довольна необычна. Тогда ученые провели эксперимент в лабораторных условиях. Они поместили несколько колоний огненных муравьев вида Solenopsis invicta в модельную почву из стеклянных микрочастиц. Там насекомые начинали рыть муравейники. При этом оказалось, что они умеют подстраиваться под окружающие условия: отдельные особи готовы отступить назад и подождать, чтобы пропустить других на выход из туннеля. Так им удается увеличить скорость работ и избежать пробок. Ученые построили на основе поведения муравьев математическую модель, которая показала эффективность их метода рытья туннелей.

Специалисты также доказали эффективность подхода муравьев, запрограммировав роботов с помощью математической модели на аналогичное поведение. Специалисты утверждают, что далее муравьи «научат» автомобилистов не создавать пробок на дорогах.


Виктория Озерова
Новости по теме
На Борнео нашли новый вид муравьев-камикадзе
На Борнео нашли новый вид муравьев-камикадзе

Ученым-энтологам удалось открыть новый тип взрывоопасных муравьев. Насекомых увидели в тропиках Борнео.

Ученые объяснили разделение на касты у муравьев
Ученые объяснили разделение на касты у муравьев

 Американские биологи нашли особый «переключатель» между рабочим и королевой: специалисты установили, что за репродуктивное положение муравьев отвечает особый…

Ученые рассказали о невероятных «зомби-грибках» для муравьев
Ученые рассказали о невероятных «зомби-грибках» для муравьев

 Паразитические формы жизни из рода Ophiocordyceps превращают муравьев, в, по сути, беспомощные оболочки (или ходячие трупы). Грибок заставляет муравьев…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости