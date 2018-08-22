Ученые: Не создавать пробок на дорогах «научат» муравьи

Специалисты исследовали поведение насекомых при рытье узких туннелей и построили эффективную математическую модель, помогающую избежать заторов. Метод уже успешно испытали на роботах.

Группа ученых из США и Германии под предводительством Дениэла Голдмана из Технологического института Джорджии провела необычное исследование. Специалисты долгое время наблюдали за колониями муравьев, которые регулярно переползают с одного места в другое и роют узкие туннели. Они обнаружили, что модель поведения этих насекомых при этом довольна необычна. Тогда ученые провели эксперимент в лабораторных условиях. Они поместили несколько колоний огненных муравьев вида Solenopsis invicta в модельную почву из стеклянных микрочастиц. Там насекомые начинали рыть муравейники. При этом оказалось, что они умеют подстраиваться под окружающие условия: отдельные особи готовы отступить назад и подождать, чтобы пропустить других на выход из туннеля. Так им удается увеличить скорость работ и избежать пробок. Ученые построили на основе поведения муравьев математическую модель, которая показала эффективность их метода рытья туннелей.

Специалисты также доказали эффективность подхода муравьев, запрограммировав роботов с помощью математической модели на аналогичное поведение. Специалисты утверждают, что далее муравьи «научат» автомобилистов не создавать пробок на дорогах.

Виктория Озерова