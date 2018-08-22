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| | Физики нашли следы начальных черных дыр из «ранней» Вселенной

Физики нашли следы начальных черных дыр из «ранней» Вселенной

Сегодня, 17:23

В микроволновом «эхе» Большого взрыва имеются следы существования объектов, открытых Стивеном Хокингом, которые существовали до появления галактик более 13 миллиардов лет назад.

 

Физик Роджер Пенроуз заявил, что фоновое излучение Вселенной может содержать в себе следы «доисторических» черных дыр. Он и его коллеги думают, что Вселенная появилась сразу после смерти ее прародительницы в процессе Большого разрыва, возникшего благодаря темной материи.

Черные дыры не могут жить вечно, со временем они испаряются, вырабатывая излучение Хокинга. Этот процесс влияет на облик черных дыр и показывает структуру «эха» Большого взрыва. Внутри него могут иметься точки Хокинга: напоминающие по форме кругов неоднородности. Дальнейшие исследования только продемонстрировали, что точки Хокинга действительно породили черные дыры, которые ранее существовали в прежних Вселенных. Если данная теория ученых неверна, то наличие точек, названных в честь известного астрофизика, показывает наличие неких феноменов в первые мгновения жизни «нашей» Вселенной.

Ранее на выставке в Португалии посетитель рухнул в инсталляцию типа черной дыры. После инцидента мужчину отправили в больницу, а рядом с объектом поставили указательный взгляд.


Никита Готский
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