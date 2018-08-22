«Последний бастион пал»: Начал таять старейший лед Арктики

Самый старый лед Арктики не выдержал глобального потепления. Аномально-теплые температуры в феврале и августе этого года стали причиной того, что лед севернее Гренландии оказался на рекордном расстоянии от берега.

Ледяные поля на северном берегу Гренландии начали таять впервые за все время наблюдений. Таяние ледника может представлять угрозу выживанию тюленей и белых медведей в регионе, сообщает Science Alert. «Почти все льды к северу от Гренландии существенно разрушены и повреждены, а потому более подвижны. Открытая вода у северного побережья острова - необычное явление», - отмечает Рут Моттрам, специалист метеорологического института Дании.

Раннее ледники в районе о. Шпицберген считались последним ледяным бастионом, который не должен был подвергаться таянию. Томас Лаврен ученный метеорологического института назвал эти события «страшными». Наблюдения показали, что покров льда близ Гренландии для этого сезона ниже среднего на 40 процентов.

Ранее ученые сделали вывод, что аномальная жара 2018 года – следствие потепления в Арктике.