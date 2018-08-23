И жили они долго и счастливо: Сексологи разобрались, можно ли изменять партнеру в своей голове

Эксперты уверены, что даже если отношения действительно прекрасны, то сексуальное влечение в них со временем притупляется.

Уменьшение количества фантазий о своем партнере и увеличение таковых о другом человеке – вполне типичное явление для отношений. Происходит это вследствие попыток разнообразить сексуальную жизнь и привнести в нее какую-то новизну и изюминку. Сексологи решили разобраться, насколько полезно изменять партнеру в своей голове и поможет ли это, в дальнейшем, «жить долго и счастливо», как в сказке.

Исследователи признают, что подобные «шалости» могут оказывать стимулирующее воздействие, серьезно освежая отношения. Эти выводы основывались, прежде всего, на умозрительных заключениях, а не на клинически подтвержденных исследованиях.

Для проверки этой теории были взяты две группы испытуемых. В первой - 40 мужчин, а во второй столько же женщин. Они должны были фантазировать о своем партнере или ком-то еще, а следом за этим описать сюжет этих фантазий. В процессе они оценивали свое желание заняться сексом с партнером или же сделать что-то, что могло бы его осчастливить.

Те из участников, которые фантазировали о собственных партнерах, имели больше желания взаимодействовать с ними, чем те, кто мечтал о плотских утехах с другим человеком.

Изучив влияние таких фантазий, исследователи пришли к выводу, что мечты о партнере, каким бы ни был их сюжет, способствуют укреплению отношений и усилению влечения к ним.

Николай Офицеров