Зеленый свет сладкоежкам: Американские ученые опровергли миф о вреде сахара

Сахар способен продлевать жизнь, выяснили ученые в ходе исследования.

Исследовательский отдел американской больницы Бригхем опроверг устоявшееся мнение о опасности употребления сахара. Ученые утверждают, что употребление сахара в умеренных количествах не только неопасно, но и зачастую благотворно влияет на организм. Около 25 лет назад исследователи начали опрос добровольцев, в ходе него были опрощены 15 тыс. респондентов, которые точно отвечали на вопросы о своем рационе, и соблюдали определенную диету (суточное потребление от 500 до 4200 килокалорий).

На протяжении 25 лет умерло 6 тыс. опрашиваемых, имевших особенности в питании. А на основе анализ рациона выживших ученным удалось сделать вывод о пользе умеренного употребления сахара и углеводов в целом. На основании проведенного исследования американские ученые опровергли миф о вреде сахара и таким образом дали зеленый свет сладкоежкам. Эксперты напомнили, что следует употреблять сладкого в меру, чтобы не возникло осложнений со здоровьем.