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| | Эксперты: На Землю приходят сигналы от давно погибшей космической цивилизации

Эксперты: На Землю приходят сигналы от давно погибшей космической цивилизации

Сегодня, 14:01

Надежда человечества получить сигнал от «братьев по разуму» разобьётся об просторы бесконечного космоса. Отправители возможного послания будут мертвы к моменту получения.

Человечество посылает радиосигналы в космос уже 80 лет и рассчитывает получить ответ или послание от иной цивилизации. Однако учёные считают, что вероятность установления контакта таким способом невероятно мала. Космические цивилизации появляются и исчезают с постоянной периодичностью. Расчёт показывает, что идущий со световой скоростью с другой стороны галактики Млечный Путь радиосигнал, пришёл бы на Землю только через века после гибели цивилизации, отправившей его.

Пришедшие на Землю сигналы, будут принадлежать давно погибшей космической цивилизации, однако даже эта информация будет полезна человечеству. Поиск таких «писем мертвецов» можно сравнить с обнаружением бутылки с запиской, брошенной в океан. Эксперты выяснили, что число возможных посланий из космоса должно быть равно количеству планет с разумными цивилизациями, хотя их точное существование и не доказано.


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