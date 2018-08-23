Ученые: Небольшая доза алкоголя предотвращает появления болезней сердца

Ученые изучили данные исследования, в котором приняли участие более 35 тысяч человек, ими также был оценен уровень распития спиртных напитков.

По данным научных сотрудников колледжа Лондона и Университета Кембриджа, любители употребления алкоголя в умеренных дозах реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем абсолютные трезвенники. Анализируя степень распития алкоголя, где умеренной дозой являлись 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов для женщин, ученые зафиксировали 1718 эпизодов болезни сердца, умерли всего 325 человек.

В большинстве случаев от болезней сердца страдали непьющие (6,1%), в меньшей степени страдали, кто выпивал умеренно (3,8%), смертность составила 0,6%. Специалисты считают, что рост вероятности заболевания можно объяснить переменами в образе жизни, которые влекут дополнительные риски «подхватить» недуг.

Английские исследователи заявили, что употребление алкоголя повышает уровень эстрогена у женщин, а это может быть связано с малым риском появления коронарной недостаточности. При этом пить спиртные напитки для профилактики болезней ученые запрещают, отмечая его вредность для организма в целом.

Никита Готский