Ученые: Женщин не привлекают слишком красивые и умные мужчины

Опытные ученые из Австралии провели необычное исследование, которое показало, какие мужчины на самом деле интересуют современных женщин. Удивительно, что дам совершенно не привлекают красивые и умные партнеры.

Исследователи из Университета Западной Австралии провели опрос среди местных женщин, которые должны были назвать лучшие черты мужчин, которые их привлекают. В первую очередь представительницы прекрасного пола называли доброту, отзывчивость, чувство юмора и надежность.

Большинство женщин заявили, что на самом деле опасаются, когда мужчина одновременно умён и красив. Ученый Жиль Жиньяк утверждает, что данное исследование развенчало стереотип о том, что женщины ищут себе Аполлона или интеллектуала, а вполне могут обходится и чувством юмора у мужчины.

Светлана Славянская