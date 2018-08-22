Необъяснимо, но факт: Лень оказалась главным двигателем эволюции

Как ни странно, но победителями в вечной эволюционной гонке могут оказаться вовсе не наиболее приспособленные, а самые «ленивые» представители флоры и фауны, у которых замедленная скорость метаболизма.

В сети подобное, во многом парадоксальное утверждение, сразу окрестили фразой-мемом: «Необъяснимо, но факт», ведь, по сути, сводится все к тому, что лень является одним из ключевых двигателей эволюции.

«Мы решили сравнить скорость метаболизма у многих современных моллюсков и их родичей, которые вымерли около 5 миллионов лет назад. Как оказалось, вымершие в среднем имели более быстрый обмен веществ, чем, к примеру, те виды, которые существуют на сегодняшний день», - заявил один из авторов исследования из Университета Канзаса, Люк Стротц.

В статье биологов, которая накануне появилась в журнале Proceedings of the Royal Society B, отмечается, что развитием почти всех многоклеточных управляет естественный и половой отбор. В первом случае выживают те, кто способен приспособиться к изменяющейся среде, а во втором – эволюцией управляет внутривидовая конкуренция.

Побеждают в этом случае самые «яркие» особи, что приводит к появлению не помогающих в выживании атрибутов. Ученые также задумались относительно того, а может ли метаболизм оказывать влияние на скорость эволюции, для чего был проведен дополнительный эксперимент.

Были собраны раковины нескольких сотен видов моллюсков, живущих и ныне на берегах Атлантики. Сделано это было для того, чтобы выяснить скорость обмена веществ.

Николай Офицеров