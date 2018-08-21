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| | Ученые рассказали, поможет ли метеоризм сжечь калории

Ученые рассказали, поможет ли метеоризм сжечь калории

Сегодня, 22:03

Теорию прокомментировал американский доктор Майкл Райс из Университета Мичигана.

 

Чтобы ответить на этот вопрос нужно разбираться в физиологии человека. Ученые рассказали, метеоризм – это естественный акт прохождения кишечных газов через анальное отверстие. Данный процесс образуется из-за поступившего в организм воздуха и пищеварения. В кишечник человека поступают еда и желудок вырабатывает газ. Продукты питания оказывают большое влияние на метеоризм. Доктор Райс говорит, что процессу образования газов в желудке способствует употребление молочных продуктов, цветной капусты и брокколи.

По словам ученого, метеоризм не поможет человеку с лишним весом сжечь калории и стать более стройным. Только на первый взгляд кажется, будто при этом процессе напрягаются мышцы. На самом деле всё происходит с точностью до наоборот. Сделать фигуру более стройной помогут аэробные упражнения. Если после выпускания газов человек теряет вес, то скорее всего, это связано с заболеванием.


Домбровский Сергей
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