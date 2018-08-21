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| | Кетчуп защищает от рака желудка и кишечника - Учёные

Кетчуп защищает от рака желудка и кишечника - Учёные

Сегодня, 21:31

Томатный соус способствует размножению бактерий отвечающих за защиту кишечника.

 

Эксперты из Университета Валенсии проследили за процессом переваривания кетчупа. Соус из томата способен защитить кишечник от онкологических заболеваний. При потреблении кетчупа вырабатываются полезные бактерии. Важен только томатный соус, сами помидоры не обладают таким эффектом. Об информации сообщают в издании Daily Mirror.

Ученые пронаблюдали за пищеварение антиоксидантов кетчупа, так как именно они защищают клетки от каких-либо патологий. Выяснилось, что соус из томата более полезен самих помидор. В кетчупе нашли фермент ликопин, отвечающий за усиление пробиотического эффекта.
Позже исследователи решили узнать воздействие свойств томата на раковые клетки желудка. В итоге выяснилось, что кетчуп разрушает раковые клетки.

Недавно ученые выяснили, что сахар в умеренной дозе способен продлить жизнь. Известно, что в томатном соусе присутствует небольшое количество сахара, поэтому кетчуп может не только спасти от онкологии, но и дать пожить немного дольше.


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