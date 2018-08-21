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| | Уфолог заметил на фото Марса лазер и рукотворное здание

Уфолог заметил на фото Марса лазер и рукотворное здание

Сегодня, 21:39

Космическое агентство NASA опубликовало новые фото Марса. Эти снимки заинтересовали уфолога Скота Уорринга.

 

Исследователь небесного пространства увидел на снимках NASA, изображающих Красную планету, странное устройство, похожее на земной лазер и рукотворное здание, предположительно сделанное пришельцами. Уфолог Уорринг заявил, что при изучении фото Марса он заметил странные здания и непонятное устройство, имеющее вил оружия из будущего. Исследователь убежден, Красную планету в прошлом заселяли разумные существа. Они строили на Марсе города и разрабатывали мощные компьютеры. Уорринг предлагает отправить космическую экспедицию на эту планету и изучить на ней руины.

 

Опубликованная NASA 11 июня фотография с Марса стала поводом для споров среди пользователей. Уфологи предположили, что на Красной планете ведется ядерная война между пришельцами. Ученые же рассказали о пылевых бурях на Марсе.

Исследователи давно спорят о существовании пришельцев. Физик-теоретик Стив Хокинг в прошлом не советовал людям идти на контакт с инопланетянами, поскольку они могут поработить или истребить человечество, если окажутся на более высокой ступени технологического и интеллектуального развития.


Домбровский Сергей
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