Уфолог заметил на фото Марса лазер и рукотворное здание

Космическое агентство NASA опубликовало новые фото Марса. Эти снимки заинтересовали уфолога Скота Уорринга.

Исследователь небесного пространства увидел на снимках NASA, изображающих Красную планету, странное устройство, похожее на земной лазер и рукотворное здание, предположительно сделанное пришельцами. Уфолог Уорринг заявил, что при изучении фото Марса он заметил странные здания и непонятное устройство, имеющее вил оружия из будущего. Исследователь убежден, Красную планету в прошлом заселяли разумные существа. Они строили на Марсе города и разрабатывали мощные компьютеры. Уорринг предлагает отправить космическую экспедицию на эту планету и изучить на ней руины.

Опубликованная NASA 11 июня фотография с Марса стала поводом для споров среди пользователей. Уфологи предположили, что на Красной планете ведется ядерная война между пришельцами. Ученые же рассказали о пылевых бурях на Марсе.

Исследователи давно спорят о существовании пришельцев. Физик-теоретик Стив Хокинг в прошлом не советовал людям идти на контакт с инопланетянами, поскольку они могут поработить или истребить человечество, если окажутся на более высокой ступени технологического и интеллектуального развития.

Домбровский Сергей