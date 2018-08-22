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| | Глобальное потепление «посадило» на вегетарианскую диету финских солдат

Глобальное потепление «посадило» на вегетарианскую диету финских солдат

Сегодня, 07:40

С осени 2018 года в финской армии введут вегетарианский день. Командирский состав не собирается экономить на солдатах, просто генералы переживают о здоровье подчиненных и экологии.

 

Овощи и фрукты по цене даже превосходят мясо, если комплектовать полноценный рацион со всеми необходимыми для организма человека белками и микроэлементами. По причине глобального потепления климата экологическая обстановка на Земле значительно ухудшилась. Употребление в пищу овощей и фруктов меньше воздействует на окружающую среду, чем мясные блюда. В Хельсинки предложили свои методы борьбы с выхлопными газами и вредными выбросами промышленных предприятий. Генералы сократили объемы потребления армией пищи животного происхождения, свалив вину на глобальное потепление климата, якобы оно «посадило» на диету финских солдат.

Пока в Хельсинки превращают воинов в вегетарианцев, сотрудники американского космического агентства NASA увидели в Сибири и Аляске угрозу для всего человечества. На указанных территориях начинает таять вечная мерзлота. Там образуются термокарстовые озера, нарушается температурный баланс, а это приведет к ускорению глобального потепления.


Домбровский Сергей
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