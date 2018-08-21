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| | Ученые назвали лучший материал для строительства сооружений на Луне

Ученые назвали лучший материал для строительства сооружений на Луне

Сегодня, 20:41

Ученые будут создавать кирпичи, добавляя специальные вещества.

 

Представители Европейского космического агентства как можно скорей хотят решить проблему по созданию колонизаторов на Луне. С помощью новых исследований экспертам удалось найти идеальный материал для сооружения домов на территории естественного спутника Земли. Ученые хотят делать кирпичи на основе сырья, похожего на лунную пыль.

Ученые провели эксперименты с использованием сырья максимально приближенному к лунной пыли. Эксперты хотят точно узнать: подойдет ли материал для строительства кирпичей, дорог и прочих сооружений. Исследователи отметили, что лунная пыль может вредить здоровью и ее песчинки шероховатые, поэтому неизвестно, чем закончиться предполагаемое строительство.

На сегодняшний день астрономические компании устраивают запуски по добыче ресурсов, а также разрабатывают программы по проживанию на Луне. Постройки должны занимать мало времени и «не бить» по бюджету страны.

Специалисты выяснили, что поверхность спутника Земли состоит из обледеневших участков. Ученые думают, что строительный материал из лунной пыли будет устойчив даже там. Лед образовался из-за постоянной тени кратеров.


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