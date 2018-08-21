Ученые назвали лучший материал для строительства сооружений на Луне

Ученые будут создавать кирпичи, добавляя специальные вещества.

Представители Европейского космического агентства как можно скорей хотят решить проблему по созданию колонизаторов на Луне. С помощью новых исследований экспертам удалось найти идеальный материал для сооружения домов на территории естественного спутника Земли. Ученые хотят делать кирпичи на основе сырья, похожего на лунную пыль.

Ученые провели эксперименты с использованием сырья максимально приближенному к лунной пыли. Эксперты хотят точно узнать: подойдет ли материал для строительства кирпичей, дорог и прочих сооружений. Исследователи отметили, что лунная пыль может вредить здоровью и ее песчинки шероховатые, поэтому неизвестно, чем закончиться предполагаемое строительство.

На сегодняшний день астрономические компании устраивают запуски по добыче ресурсов, а также разрабатывают программы по проживанию на Луне. Постройки должны занимать мало времени и «не бить» по бюджету страны.

Специалисты выяснили, что поверхность спутника Земли состоит из обледеневших участков. Ученые думают, что строительный материал из лунной пыли будет устойчив даже там. Лед образовался из-за постоянной тени кратеров.