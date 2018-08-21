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| | Ученые: Найдено очередное доказательство существования воды на Луне

Ученые: Найдено очередное доказательство существования воды на Луне

Сегодня, 20:01

Данные, на которые опирались специалисты, были получены из исследовательского аппарата «Чандраян-1», который запустила индийская организация.

 

Недавно ученые заявили, что было найдено очередное доказательство существования воды на Луне. В основном это удалось установить благодаря одному прибору, который создан для нахождения источников воды по характерным признакам. Благодаря прибору удалось заметить, что в кратерах спутника Земли есть характерное свечение. Сначала предполагалось, что это светится определенная порода, однако команда ученых утверждает, что это залежи льда. Отметим, что такое излучение было замечено как на юном полюсе, так и на северном. Однако есть и различия между находками: на северном полюсе они находятся очень близко друг от друга, а на южном – на некотором расстоянии.

До этого информировалось, что специалисты нашли залежи льда на поверхности Луны. Однако, лед оказался не чистым, как предполагалось. В основном, там находится реголит – остаточный груд, который образуется в результате космического выветривания.


Анна Котова
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