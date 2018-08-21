Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов» Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения «Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру
| | Ученые опровергли мифы о связи вакцинации против ВПЧ с бесплодием

Ученые опровергли мифы о связи вакцинации против ВПЧ с бесплодием

Сегодня, 19:58

Американские специалисты провели масштабное исследование с участием 200 тысяч женщин и доказали, что прививки в подростковом возрасте не взывают преждевременную менопаузу и первичную овариальную недостаточность.

 

В последние годы в научном сообществе спорят о вреде для здоровья вакцинации против ВПЧ (вирус папилломы человека) и других рекомендуемых прививок для подростков. Появилось множество докладов, в которых говорится о том, что данные методы ведут к преждевременной менопаузе у женщин, бесплодию и даже повышают риск возникновения ВИЧ. Несмотря на то, что вакцину ВПЧ неоднократно проверяли на безопасность, ситуация привлекла внимание СМИ. В связи с этим ученые Центра исследований здоровья Kaiser Permanente в Портленде, штат Орегон, США, решили раз и навсегда опровергнуть мифы о связи вакцинации против ВПЧ и других заболеваний с бесплодием. Специалисты под предводительством кандидата наук Эллисон Налевей провели масштабное исследование с участием 199 078 женщин в возрасте с 11 до 34 лет. За всеми респондентами ученые наблюдали в течение восьми лет – с 2006 по 2014 год. За это время 119 078 женщин получили вакцину Tdap, 84 783 – против гриппа, 58 871 – против ВПЧ и 46 231 – против менингококкового конъюгата. Также специалисты проверили 28 случаев первичной овариальной недостаточности на связь с вакцинацией в подростковом возрасте. Ученым удалось установить эту связь только в одном из них.

Ученые сделали вывод, что вакцинация против ВПЧ и других заболеваний в подростковом возрасте не оказывает негативного влияния на репродуктивное здоровье и является абсолютно безопасной.


Виктория Озерова
Новости по теме
Вакцина против ВПЧ эффективна только до 20 лет – Ученые
Вакцина против ВПЧ эффективна только до 20 лет – Ученые

Эксперты заявили, что оптимальный возраст вакцинации против вируса папилломы человека – 11 – 12. Для абсолютного результата вакцинацию нужно проводить три раза.

Ученые доказали неоспоримый вред ожирения для здоровья человека
Ученые доказали неоспоримый вред ожирения для здоровья человека

Ученым удалось опровергнуть «парадокс ожирения», в соответствии с которым лишний вес может благотворно влиять на сердце человека.

Ученые: Курение приводит к развитию аритмии
Ученые: Курение приводит к развитию аритмии

 Ученые давно выяснили о вреде курения, которое провоцирует множество проблем со здоровьем, а также вызывает преждевременную смерть. Последнее исследование…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости