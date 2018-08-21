Ученые опровергли мифы о связи вакцинации против ВПЧ с бесплодием

Американские специалисты провели масштабное исследование с участием 200 тысяч женщин и доказали, что прививки в подростковом возрасте не взывают преждевременную менопаузу и первичную овариальную недостаточность.

В последние годы в научном сообществе спорят о вреде для здоровья вакцинации против ВПЧ (вирус папилломы человека) и других рекомендуемых прививок для подростков. Появилось множество докладов, в которых говорится о том, что данные методы ведут к преждевременной менопаузе у женщин, бесплодию и даже повышают риск возникновения ВИЧ. Несмотря на то, что вакцину ВПЧ неоднократно проверяли на безопасность, ситуация привлекла внимание СМИ. В связи с этим ученые Центра исследований здоровья Kaiser Permanente в Портленде, штат Орегон, США, решили раз и навсегда опровергнуть мифы о связи вакцинации против ВПЧ и других заболеваний с бесплодием. Специалисты под предводительством кандидата наук Эллисон Налевей провели масштабное исследование с участием 199 078 женщин в возрасте с 11 до 34 лет. За всеми респондентами ученые наблюдали в течение восьми лет – с 2006 по 2014 год. За это время 119 078 женщин получили вакцину Tdap, 84 783 – против гриппа, 58 871 – против ВПЧ и 46 231 – против менингококкового конъюгата. Также специалисты проверили 28 случаев первичной овариальной недостаточности на связь с вакцинацией в подростковом возрасте. Ученым удалось установить эту связь только в одном из них.

Ученые сделали вывод, что вакцинация против ВПЧ и других заболеваний в подростковом возрасте не оказывает негативного влияния на репродуктивное здоровье и является абсолютно безопасной.

Виктория Озерова