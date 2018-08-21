Эксперт рассказал, почему влюбленные изменяют друг другу

Сексолог назвал две самые распространенные причины измены в отношениях.

Одни люди верят, что смогут прожить с возлюбленным до конца жизни, другие утверждают, что моногамия мертва и нормально иметь связь с несколькими партнерами одновременно. Эксперт в области сексологии и психологии Тэмми Нельсон рассказал, почему влюбленные изменяют друг другу. На это, как правило, есть одна из двух веских причин.

В первом случае человек настолько привыкает к отношениям, что не хочет признаваться себе в том, что устал от них, он не знает, как подвести их логическому завершению. Даже прежде, чем сам человек поймет, что хочет расстаться со своим спутником жизни, у него возникает потребность «пойти налево», потому что любой новый знакомый интереснее надоевшего партнера. Измена здесь играет роль пассивно-агрессивного способа сказать: «Я хочу уйти от тебя».

Во втором случае спутник жизни все еще интересен и привлекателен, бросать его не хочется, однако в отношениях человек не получает всего, что ему нужно. Будь то нехватка эмоциональной или интимной близости, человек захочет восполнить его за счет другого человека. Измена в этом случае является условием обретения счастья и полноценности.

Согласно более ранним исследованиям, изменять склонны люди импульсивные. При возникновении случайного порыва, они не могут вовремя остановиться и осмыслить ситуацию и последствия своего поступка, а руководствуются только сиюминутными эмоциями. Кроме того, если человек ищет моногамных отношений и категорически не приемлет измену, следует выбирать в спутники жизни такого человека, у которого не было много сексуальных связей с разными людьми ранее. Люди, ведущие настолько активную половую жизнь, вряд «сбавят обороты» после того, как у них появится семья и серьезные отношения.