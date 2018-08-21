Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов» Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения «Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру
| | Похожее на полярное сияние новое небесное явление озадачило ученых

Похожее на полярное сияние новое небесное явление озадачило ученых

Сегодня, 22:40

Ученые Американского географического общества обсуждают новое небесное явление STEVE, механика которого до конца не изучена. Ранее они считали его одним из видов полярного сияния, но эти предположения оказались ошибочными.

 

Новое небесное явление STEVE озадачило ученых, поскольку оно появляется в том числе и на экваторе. Полярное сияние можно наблюдать исключительно в Северном полушарии. При последнем электроны и протоны из магнитосферы нашей планеты опускаются в верхнюю часть атмосферы. Там заряженные частицы сияют красным, синим и зеленым цветом. Полярное сияние появляется ежедневно. В отличие от него STEVE возникает всего несколько раз в год, причем даже в тропиках.

Ученые пытаются разобраться с этим явлением с 2016 года. Они объясняют необычное свечение возникновением возбуждения в протонах. Астрофизики изучили изображения STEVE благодаря современному оборудованию и пришли к убежденности, что механизм возникновения данного явления в корне отличен от полярного сияния. Специалисты продолжают поиски причин STEVE.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Россияне будут наблюдать полярное сияние 20-21 апреля благодаря необычному явлению
Россияне будут наблюдать полярное сияние 20-21 апреля благодаря необычному явлению

Некоторым российским регионам 20-21 апреля сказочно повезет. У них появится возможность наблюдать чудесное зрелище – полярное сияние. И благодарить за это они…

Любители помогли астрономам открыть новый вид северного сияния
Любители помогли астрономам открыть новый вид северного сияния

Ученые описали новый вид северного сияния, который имеет редкий для этого явления фиолетовый оттенок. Открыть его помогли любители понаблюдать за звездным…

Ночное сияние в небе напугало челябинцев
Ночное сияние в небе напугало челябинцев

Яркое сияние в небе минувшей ночью напугало жителей Челябинска. Взволнованные горожане сразу же начали писать об увиденном в социальных сетях.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости