Похожее на полярное сияние новое небесное явление озадачило ученых

Ученые Американского географического общества обсуждают новое небесное явление STEVE, механика которого до конца не изучена. Ранее они считали его одним из видов полярного сияния, но эти предположения оказались ошибочными.

Новое небесное явление STEVE озадачило ученых, поскольку оно появляется в том числе и на экваторе. Полярное сияние можно наблюдать исключительно в Северном полушарии. При последнем электроны и протоны из магнитосферы нашей планеты опускаются в верхнюю часть атмосферы. Там заряженные частицы сияют красным, синим и зеленым цветом. Полярное сияние появляется ежедневно. В отличие от него STEVE возникает всего несколько раз в год, причем даже в тропиках.

Ученые пытаются разобраться с этим явлением с 2016 года. Они объясняют необычное свечение возникновением возбуждения в протонах. Астрофизики изучили изображения STEVE благодаря современному оборудованию и пришли к убежденности, что механизм возникновения данного явления в корне отличен от полярного сияния. Специалисты продолжают поиски причин STEVE.

Домбровский Сергей