Ученые: Жизнь возле парка снизит риск рака

Женщины, проживающие поблизости зеленых насаждений, реже сталкивались с онкологическими заболеваниями.

Становится модным «сбегать» от шумной городской жизни в отдаленные деревни, а то и вовсе строить себе дом посреди леса. Сторонники подобного образа жизни, уверены, что близость к природе не только положительно влияет на их нервную систему, но оздоровляет тело. Однако не все могут позволить себе бросить жизнь в городе, а для сближения с природой у горожан есть разве что парки и сады. Ученые их Барселоны провели исследования влияния приближенности зеленых насаждений к жилью человека и взаимосвязь этого фактора с развитием онкологических заболеваний.

В исследовании принимали участие 3600 женщин, проживающих в разных частях Испании. Было проанализировано их состояние здоровья, а в ходе беседы добровольцы ответили на вопросы о своем образе жизни, привычках и приближенности зеленых насаждений к месту жительства. Выяснилось, что близость парков и садов снижает риск развития старческого слабоумия, в то время как у детей жизнь возле зеленых насаждений улучшает концентрацию внимания и процесс запоминания, а также позитивно сказывается на эмоциональном развитии. Но самое удивительное наблюдение заключается в том, что проживание у парка или сада снижает риск развития рака молочной железы у женщин.

Ученые собираются проверить полученные данные исследования для подтверждения или опровержения появившейся теории об оздоровительном влиянии зеленых насаждений.