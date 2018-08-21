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| | Китайские ученые научились печатать керамические изделия в формате 4D

Китайские ученые научились печатать керамические изделия в формате 4D

Сегодня, 17:14

Новый метод основан на стандартной 3D-печати с дополнением еще одного элемента. Это позволяет получить готовый продукт, который приобретает нужную форму самостоятельно.

 

Сотрудники Университета Гонконга разработали новый экспериментальный метод послойного создания физического объекта по цифровой модели: они научились печатать керамические изделия в формате 4D. Для этого китайские ученые использовали стандартный способ трехмерной печати. Они добавили в него некий элемент, который позволил перейти к новому формату. Объекты, изготовленные при помощи такой технологии, могут самостоятельно менять форму под воздействием условий внешней среды, например, температуры или магнитного поля. В исследовании китайских специалистов отмечается, что при экспериментах они использовали для этого силу натяжения. При таком воздействии керамика не теряет свойств. Это делает разработанный метод универсальным, так как существующие способы обработки керамики довольно трудоемкие из-за высокой температуры плавления материала. Ученые также разработали специальные «керамические чернила» — смесь полимеров и наночастиц. Детали из них получаются мягкими, что позволяет им придать практически любую форму.

Ученые планируют применять новую технологию при разработке электронных устройств, в телекоммуникациях и даже при исследовании космоса.


Виктория Озерова
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