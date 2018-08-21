Российские ученые создали уникальный фотодетектор толщиной в атом

Основой для него выступает материал графен. Подобное устройство потребляет минимум энергии и не нуждается в дополнительном охлаждении.

Подобные фотодетекторы могут использоваться при создании портативных матриц высокого разрешения, которые составляют основу современных фотографий и видеокамер. Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда. Одним из главных достижений ученые отмечают то, что уникальный фотодетектор толщиной лишь в атом, что качественно отличает его от остальных разработок.

«Мы впервые показали новую технологию, основанную на прямой лазерной модификации материала атомной толщины. Впервые был продемонстрирован функциональный прибор фотодетектор, созданный с ее применением. Учитывая факт того, что электроника и микроэлектроника сейчас находятся в состоянии поиска новых методов и материалов, позволяющих увеличить характеристики приборов, предложенная нами технология может явиться началом нового технологического направления», - заявили авторы работы, давая комментарий относительно проведенного научного изыскания.

Графен это особый материал, представляющий собой слой графита толщиной в один атом. После своего открытия он привлек внимание ученых из-за обилия уникальных физических свойств. К примеру, именно благодаря рекордно большой теплопроводности и высокой механической жесткости его можно использовать для создания высокоэффективных теплоотводящих поверхностей.

Николай Офицеров