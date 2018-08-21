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| | Ученые рассказали о еще одном секрете великолепного секса

Ученые рассказали о еще одном секрете великолепного секса

Сегодня, 17:06

Кардиологи из Национального центра биотехнологической информации в США рассказали, что для великолепного секса нужны не интимные игрушки, а здоровье сердце и потрясающая выносливость. А на них во многом влияют продукты питания.

 

Секрет замечательного секса заключается в правильной работе сердечно-сосудистой системы. Если артерии не забиты, то человек получит огромное удовольствие во время интимной близости. В противном случае его ждет разочарование. Через здоровые сосуды проходит в пять раз больше крови, чем через больные. Для увеличения длительности полового акта ученые советуют подобрать разумный рацион. Эксперты рекомендуют сократить количество употребляемых жиров, заменив их овощами и фруктами. При такой диете организм не накапливает лишний вес и человек становится более выносливым в том числе в сексе.

Немецкие сотрудники университета в Бохуме раскрыли еще один секрет удивительного полового акта. Они рекомендуют планировать секс заранее. Любовники часто устают от рутины. Если продумывать каждую интимную близость, то можно избежать подобных проблем. Германские ученые предлагают людям включить фантазию на полную, чтобы спланировать необычный секс.


Домбровский Сергей
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