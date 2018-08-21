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| | Ученые: Переворот полюсов Земли повлияет на жизнь людей

Ученые: Переворот полюсов Земли повлияет на жизнь людей

Сегодня, 16:50

В первую очередь данное явление приведет к тому, что наша планета полностью станет уязвимой для космической радиации и солнечных лучей.

 

Ученые провели некоторые исследования, которые показали, как переворот полюсов Земли повлияет на жизнь людей. Американские специалисты уверены, что этот процесс приведет к тому, что планете станет не защищенной к радиации из космоса. В результате этого птицы эволюционируют, а жизнь людей намного усложнится. Австралийские ученые сообщили, что переворот полюсов приведет к более серьезным последствиям, чем вспышки Каррингтона в 1859 году. В то время перестал работать телеграф, а провода производили много искр.

До этого специалисты информировали о магнитных бурях. Поэтому эксперты попросили восприимчивых людей быть предельно осторожными.


Анна Котова
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