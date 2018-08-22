Ученые смогут превращать химическое оружие в противоядие

Специалисты создали нанороботов, которые способны «поедать» нервные агенты, входящие в состав ядов паралитического действия, и «выплевывать» лекарство.

Ученые изобрели новый уникальный метод борьбы с химическим оружием, с помощью которого они смогут превращать вещества нервнопаралитического действия в противоядия. Специалисты создали на его основе уникальных нанороботов. Эти устройства «питаются» нервными агентами – фосфорорганическими отравляющими веществами по типу «Новичок». Такие соединения воздействуют на рецепторы, что приводит к мышечным судорогам и затруднению дыхания, и может запустить в организме необратимые процессы. Ученые выяснили, что в так называемых желеобразных мембранах клеток есть особые белки, способные перекачивать жидкость как насос. Кроме того, ферменты этих белков оказались катализаторами процесса распада соединений фосфорорганических отравляющих веществ. Принцип действия альфа-аминокислот желеобразных мембран и стал основой для создания уникальных нанороботов. Исследователи утверждают, что соединения химического оружия являются для них своеобразной пищей, после поглощения которой они «выплевывают» противоядие.

При этом лекарство доставляется прямо в пораженные клетки. Ученые планируют внедрить нанороботов для борьбы с химоружием в одежду или создать на их основе мази для кожи.

Виктория Озерова