Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

«Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов» Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения «Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети
| | Учёные: Бактерии из кишечника помогут создать универсальную кровь

Учёные: Бактерии из кишечника помогут создать универсальную кровь

Сегодня, 15:18

Эксперты из Американского химического общества сумели идентифицировать ферменты, которые смогут эффективно превращать вторую и третью группы крови в первую.

По словам ведущего автора Стивена Уизерса, акцент делался на веществах, которые позволят удалить антигены второй и третьей группы из красных кровяных телец. После удаления удастся создать уже первую. Это первый шаг на пути к получению универсальной группы. Эффективность кишечных бактерий проверяли совместно с командой специалистов из Университета Британской Колумбии в Канаде.

Эксперты использовали метагеномику, позволяющую взять все микроорганизмы из окружающей среды и извлечь суммарную ДНК. Тесты прошли успешно, однако учёные отметили, что окончательный результат предоставить пока не смогут, нужно провести немало клинических исследований. Ранее российские специалисты сообщили о создании искусственного аналога крови, полигемоглобина, который подходит для всех резусов и групп.


Ирина Летинская
Новости по теме
Ученые создали бактерии, которые невозможно убить
Ученые создали бактерии, которые невозможно убить

Ученые из Принстонского университета обнаружили, что бактерии, которые столкнулись с дозой антибиотиков, имеют все шансы выжить, если дать им время. Эти…

Ученые изобрели светящиеся микролазеры для выявления заболеваний мозга
Ученые изобрели светящиеся микролазеры для выявления заболеваний мозга

Над их созданием трудились специалисты из Беркли. По размеру они даже меньше красных кровяных телец.

Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней
Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней

Новейшее исследование, проведённое учёными Йельской медицинской школы в Коннектикуте, наглядно демонстрирует миграцию кишечных бактерий по живому организму.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости