Учёные: Бактерии из кишечника помогут создать универсальную кровь

Эксперты из Американского химического общества сумели идентифицировать ферменты, которые смогут эффективно превращать вторую и третью группы крови в первую.

По словам ведущего автора Стивена Уизерса, акцент делался на веществах, которые позволят удалить антигены второй и третьей группы из красных кровяных телец. После удаления удастся создать уже первую. Это первый шаг на пути к получению универсальной группы. Эффективность кишечных бактерий проверяли совместно с командой специалистов из Университета Британской Колумбии в Канаде.

Эксперты использовали метагеномику, позволяющую взять все микроорганизмы из окружающей среды и извлечь суммарную ДНК. Тесты прошли успешно, однако учёные отметили, что окончательный результат предоставить пока не смогут, нужно провести немало клинических исследований. Ранее российские специалисты сообщили о создании искусственного аналога крови, полигемоглобина, который подходит для всех резусов и групп.

Ирина Летинская