Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО

На территории горного штата США Аризона уфологи зафиксировали инопланетную активность, которая могла шокировать простых очевидцев.

Охотники за НЛО зафиксировали сразу три неопознанных объекта в небе, которые пребывали в неподвижном состоянии. Сообщается, что инцидент произошел в городе Кингман 18 августа 2018 года. Теоретики заговора предложили свою странную теорию, которая гласит, что пришельцы готовятся атаковать землян, а потому все время следят за жизнью на планете.

Также чрезмерная активность НЛО может объясняться таинственной планетой Нибиру, говорят специалисты. Именно с данным небесным телом футурологи связывают и будущий Апокалипсис на Земле.

Светлана Славянская