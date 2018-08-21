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| | Ученые создали «ухощекочущее» устройство для лечения проблем пищеварения

Ученые создали «ухощекочущее» устройство для лечения проблем пищеварения

Сегодня, 12:47

Новый метод основан на стимуляции блуждающего нерва в области уха, что облегчает симптомы расстройства желудка. На данным момент устройство проходит клинические испытания.

 

Почти половина населения Земли в той или иной мере страдает от проблем с пищеварением. При этом четыре процента людей имеют клиническую форму – гастропарез – состояние, характеризующееся снижением активности мышечного аппарата желудка, что приводит к затрудненному прохождению еды через пищеварительную систему. Почти во всех случаях диспепсии точную причину расстройств установить не удается, но несколько лет назад ученые смогли обнаружить, как облегчить симптомы данного заболевания. Врачи больницы Ньюкасла в Великобритании обнаружили, что стимуляция блуждающего нерва помогает излечить диспепсию. Их исследование продолжили ученые Массачусетской больницы общего профиля в США. На основе открытого британскими медиками метода они создали «ухощекочущее» устройство для лечения проблем пищеварения. Данное средство безболезненно поставляет электрические импульсы к ветви нерва Арнольда, располагающегося прямо за ухом, которые стимулируют его сигналы, увеличивая их активность. Это, по утверждению ученых, помогает избавиться от проблем с пищеварением или облегчает симптомы расстройств желудка.

Клинические испытания «ухощекочущего» устройства от проблем с пищеварением начнутся уже в этом месяце. Респондентами станут 50 жителей США. Ученые планируют стимулировать блуждающий нерв участников и с помощью МРТ-сканирования мозга и активности кишечника проверить его влияние на активность мышечного аппарата желудка в момент прохождения по нему пищи.


Виктория Озерова
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