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| | Нумеролог: мост в Генуе обрушился из-за влияния Нибиру

Нумеролог: мост в Генуе обрушился из-за влияния Нибиру

Сегодня, 14:14

Усталость материалов ни при чём. Во внезапном обрушении моста в Генуе повинна планета Нибиру, уверяет известный нумеролог Дэвид Мит.

Трагедия в Италии, когда автомобильный мост в Генуе попросту раскрошился, унесла жизни 43 человек. Мост был совершенно исправлен, за его состоянием следили. Однако за месяц до крушения он внезапно потерял пятую часть своей прочности. Инженеры так не успели выяснить причину. Американский нумеролог Дэвид Мит утверждает – негативное влияние на материалы моста оказало приближение планеты Нибиру. Кроме обрушения моста мир буквально захлестнула волна катаклизмов и терактов. Нападения акул на людей в Северной Каролине, землетрясение на Фиджи, наводнения по всему миру.

Дэвид Мит говорит – приближение планеты Икс тщательно скрывается, чтобы грядущий конец света не посеял панику раньше времени. При этом нумеролог уверен, правительства давно подготовили себе тайные бункеры, в которых надеются отсидеться. В опасный период надо быть особенно внимательным к поведению конструкций. Например, было бы не лишним тщательно проверять «Бурдж Халифа» и другие небоскрёбы.


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