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| | Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения

Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения

Сегодня, 12:12

Специалисты провели масштабное исследование и доказали, что диадическое фантазирование не только повышает интимное влечение партнеров, но и помогает им сформировать позитивное отношение друг к другу.

 

Ученые из Междисциплинарного центра в Герцлии, Израиль, провели масштабное исследование с четырьмя экспериментами и выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения. Подобные изыскания проводились и ранее, но они сосредотачивались на содержании сексуальных фантазий, в связи с чем специалисты согласились, что они действуют как афродизиак Но мнения о реляционных последствиях таких фантазий разнились, и израильские ученые однозначно ответили на вопрос, это плохая или хорошая привычка.

 

В первом эксперименте ученые предложили респондентам фантазировать о своем партнере (диадические фантазии) и о ком-то еще (экстрадиодические), а затем описать это все словами. После процедуры участники заявили об увеличении сексуального влечения и желании сделать приятно своему партнеру. При этом в случае диадических фантазий позитивные реляционные последствия были сильнее. Во втором эксперименте специалисты попросили сделать респондентов то же самое, но представить, что они рассказывают о своих фантазиях партнеру или постороннему человеку. И в этом случае желание заняться сексом со своим партнером не уменьшилось, а при диадическом фантазировании даже увеличилось, что позволило ученым сделать вывод об его уникальном влиянии на сексуальную сферу. В третьем эксперименте респонденты в течение трех недель записывали свои сексуальные фантазии и характеризировали их отношение к партнеру при этом, а в четвертом в течение четырех недель вели «ночной» дневник, куда записывали диадические фантазии и позитивные или негативные реляционные восприятия.

В результате ученые сделали вывод, что сексуальные фантазии имеют связь с реальным миром, что проявляется в благотворном влиянии на отношения. Специалисты установили, что воображаемый секс со своим партнером ведет к увеличению сексуального влечения и формированию позитивного поведения по отношению к нему, повышая привлекательность партнера. Таким образом диадическое фантазирование является своеобразным механизмом поддержания отношений. Также ученые выяснили, что сексуальные фантазии не о своем партнере не наносят ущерб по отношениям, но и не имеют позитивных реляционных последствий.


Виктория Озерова
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