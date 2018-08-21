Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес на премии MTV Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу Наркобарыга прислал в Apple Store килограмм метамфетамина «Дитя природы»: Голый Панин в образе первобытного человека освоил наскальную живопись Астролог раскрыла тайну развода Петросяна и Степаненко Выжить любой ценой: Почти на всех участках М4 «Дон» не ловит мобильный интернет Снова позор: Стилисты сравнили прическу Меган Маркл с рваными джинсами «Диктатор с детскими ножками»: Собчак показала «укороченные» неудачным платьем ноги «Чудовище, а не красавица»: Анна Седокова без макияжа распугала фанатов Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены
| | Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети

Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети

Сегодня, 11:55

Китовые фекалии оплодотворяют океанические экосистемы, а также содержат массу информации для ученых. Недавно специалистам удалось зафиксировать на видео редкие кадры дефекации гигантского серого кита.

Исследователи из Института морских млекопитающих штата Орегон (OSUMMI) впервые разработали новые способы документирования дефекации китов, чтобы не спугнуть морских жителей. Благодаря беспилотным летательным аппаратам морские экологи смогли снять видеоролик, где показали, как в реальных условиях испражняется серый кит. Видео удивило интернет-пользователей, а учёные рассказали о пользе фекалий китов для морской экосистемы.

Специалисты говорят, что дефекация китов является продуктивным удобрением для жизни жителей океана. Китов также часто называют «инженерами морской экосистемы» из-за огромного обогащения морской микрофлоры.


Светлана Славянская
Новости по теме
Появившийся в Красном море синий кит удивил экологов
Появившийся в Красном море синий кит удивил экологов

Египетским учёным удалось заснять на видео появление громадного животного в водах, где очевидцы ни разу не замечали ни одного кита.

Китобои-браконьеры впервые за полвека лишили жизни синего кита
Китобои-браконьеры впервые за полвека лишили жизни синего кита

На жизнь 33-иетрового животного, находящегося на грани исчезновения покусились работники исландской китобойной компании Кристьяна Лофтссона.

На севере Камчатки горбатый кит запутался в сетях и погиб
На севере Камчатки горбатый кит запутался в сетях и погиб

 Инцидент произошел на побережье залива Корфа Берингова моря в конце прошедшей недели.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости