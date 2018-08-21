Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети

Китовые фекалии оплодотворяют океанические экосистемы, а также содержат массу информации для ученых. Недавно специалистам удалось зафиксировать на видео редкие кадры дефекации гигантского серого кита.

Исследователи из Института морских млекопитающих штата Орегон (OSUMMI) впервые разработали новые способы документирования дефекации китов, чтобы не спугнуть морских жителей. Благодаря беспилотным летательным аппаратам морские экологи смогли снять видеоролик, где показали, как в реальных условиях испражняется серый кит. Видео удивило интернет-пользователей, а учёные рассказали о пользе фекалий китов для морской экосистемы.

Специалисты говорят, что дефекация китов является продуктивным удобрением для жизни жителей океана. Китов также часто называют «инженерами морской экосистемы» из-за огромного обогащения морской микрофлоры.

Светлана Славянская