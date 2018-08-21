Ученые: Статусные вещи рассорили людей с друзьями

Ученые в результате эксперимента выявили странную закономерность: люди предпочитают иметь дорогие вещи, но дружбу заводят с теми, у кого статус ниже.

Когда специалисты спрашивали у участников исследования, какой автомобиль, часы, дом и прочие вещи они желают получить, те выбирали более качественные и дорогостоящие предметы. Ученые предложили провести мысленный эксперимент. Они спросили у людей, на какой машине те хотят приехать на свадьбу к незнакомцам. Большинство предпочли дорогие модели. Затем эксперты выведали у женихов и невест, с кем те быстрее завели бы приятельские отношения. Оказалось, брачующиеся более склонны дружить с людьми, у которых менее дорогие автомобили. Психологи называют это «парадоксом статусного сигнала».

Для дружбы люди выбирают приятелей попроще. Однако это правило не касается бизнеса. В предпринимательстве всё происходит с точностью до наоборот. Деловые партнеры больше уважают компаньонов, показывающих свой высокое социальное положение: роскошная вилла, дорогие часы, шикарна машина. Статусные вещи рассорили людей с друзьями, но вызвали положительные отклики бизнес-среде.

Ученые напоминают, высокий уровень тестостерона повышает желание мужчин приобретать высокостоящие вещи. Медики проводили исследование: они искусственным путем подняли у испытуемых уровень этого гормона в крови. В итоге представители сильного пола начали чаще выбирать более статусные предметы.

Домбровский Сергей