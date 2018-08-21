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| | Африканские приматы в опасности из-за пальмового масла

Африканские приматы в опасности из-за пальмового масла

Сегодня, 11:34

Данный продукт является повсеместным и в ближайшие несколько десятилетий ожидается, что он станет еще более популярным.

 

Пальмовое масло используют для производства различных пищевых продуктов, чистящих средств, косметической продукции и даже биологического топлива, потому неудивительно, что спрос на него резко растет. Африка является самым главным местом производства данного продукта, потому эксперты предполагают, что в ближайшие годы это отразится на фауне континента.

Все дело в том, что все больше территорий требуется для высадки источника пальмового масла, а потому естественную среду местных приматов беспощадно уничтожают для увеличения прибыли от продажи продукта.

С подобными трудностями уже столкнулась Юго-Восточная Азия, которая также известна, как один из лидирующих поставщиков пальмового масла. Там проблемы с вырубкой лесов для рассадки пальм хорошо известны и уже давно экологи всего мира борются за сохранность региона, однако не сильно в этом преуспевают.

«Крупномасштабное расширение территорий для выращивания масличных пальм в Африке будет иметь неизбежные и крайне негативные последствия для приматов», - утверждает Джованни Строна, эксперт по вопросу сохранения естественной среды обитания животных в африканских странах.

Дерево, которое дает нам пальмовое масло (оно прессуется из его плодов), является тропическим. В настоящее время в сельском хозяйстве для выращивания используется около 20 миллионов гектаров. Один миллион гектаров (или 10 000 км2) составляет примерно половину площади такого крупного города, как Нью-Джерси.


Николай Офицеров
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