Ученые: На протяжении 50 лет личность людей не меняется

Для подтверждения данного факта специалисты провели масштабный эксперимент.

Благодаря эксперименту ученым удалось выяснить, что независимо от меняющегося характера личность некоторых людей не меняется на протяжении 50 лет. Специалисты проанализировали исследование, сделанное в 1960 году. Для этого эксперты рассмотрели личности 440 тысяч учеников старших классов. Особенное внимание уделялось пяти независимым чертам: экстраверсия, доброжелательность, сознательность и остальные. Итоги изучения показали, что в среднем у 40% были замечены изменения в характере, а остальные 60% оказались стабильными. Отметим, что на данный процесс пол человека не имел никакого влияния.

Также исследование показало, что почти на протяжении всей жизни люди остаются стабильными к изменениям. Это не касается отдельных черт или личностного профиля. Однако сама личность очень пластична и с возрастом становится зрелой.

Анна Котова