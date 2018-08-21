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| | До шести тонн мусора: Ученые рассказали о разрушающих экологию контактных линзах

До шести тонн мусора: Ученые рассказали о разрушающих экологию контактных линзах

Сегодня, 10:08

Это заявление может показаться безобидным, однако после недавнего исследования, проведенного учеными из США, стало известно, что ситуация куда более серьезна, чем может показаться на первый взгляд.

 

Согласно имеющейся информации, предоставленной учеными, ежегодно в Соединенных Штатах утилизируют до шести тонн линз, которые после этого становятся обычным мусором. По мнению научного сообщества США, занимающегося вопросами, связанными с экологией, особый вред наносят те люди, которые смывают линзы в канализацию. Они без преувеличения, делают свой вклад в разрушение экологии всего мира.

Официальная статистика говорит о том, что от 15 до 20 процентов американцев смывают свои линзы в унитаз. Из-за того, что линзы значительно тяжелее воды, они со временем они распадаются на полимеры, которые могут попасть в пищу жителей морей и океанов. Это представляет непосредственную опасность для всех участников пищевой цепи, в которой и человек не является исключением.

Срок жизни контактных линз составляет от месяца до полугода. Довольно часто испортившееся приспособление для коррекции зрения смывают в унитаз или в раковину, даже не задумываясь о том, какие последствия у этого могут быть для окружающей среды.


Николай Офицеров
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