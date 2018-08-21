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| | Ученые: Свиньи могут отличить лицо человека от его затылка

Ученые: Свиньи могут отличить лицо человека от его затылка

Сегодня, 10:03

В эксперименте участвовали 33 животных, которые прожили рядом с человеком не меньше двух лет.

 

Проведя исследование ученые выяснили, что свиньи могут отличить лицо человека от его затылка. Во время эксперимента животным показывали портрет женских лиц, а после и их затылки. Когда свиньи правильно давали ответ, им давали угощения в виде кусочка яблока. После этого их разделили на две группы: первая получала вкусность за правильное обнаружение затылка, а вторая – лица. Результат исследования показал, что 31 свинья дала правильный ответ из 33 животных.

Однако правильность ответа снижается, если животному показывали портреты, на которых часть лица расположена неправильно. Данный результат говорит о том, что животные распознают лицо целиком, со всеми его частями и деталями.


Анна Котова
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