Сексологи выяснили самые оскорбительные формы супружеской измены

Новый опрос сексологов из США показал интересные результаты и рассказал, что люди считают изменой. И если для одних неверность это секс с другим партнером, то другие люди считают флирт и переписку в социальных сетях также формой измены.

Американский сексолог и эксперт по семейным отношениям Эшли Мэдисон выяснила, какая форма супружеской измены является самой унизительной и оскорбительной для партнера. Самой оскорбительной формой измены, по мнению 55% опрошенных добровольцев, считается именно глубокая душевная связь или любовь партнера к другому человеку. Более 40% респондентов заявили, что отправление обнаженных фотографий кому-то, кроме своего партнера, также считается изменой.

29% людей считают предательством, если супруг провел время с бывшим возлюбленным, а 16% могут серьёзно обидеться на флирт партнера в адрес другого человека. Примечательно, что только 18% опрошенных женщин и мужчин считают секс на стороне изменой, утверждает Эшли Мэдисон.

Светлана Славянская