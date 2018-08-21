Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

Мнения

Стыд России: Лиза Пескова тонко «троллит» Путина после зажигательных танцев в Австрии

 Дочь главного чиновника России позволяет себе непозволительное. Высмеивать президента разрешено не

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Очевидцы из Нью-Йорка сняли на видео гигантский НЛО «Разводилы» на приорах: На участке М4 «Дон» мошенники специально создают аварийные ситуации Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью «Шифруется»: жена Пескова скрывает свою геолокацию вне России из-за критики фанатов «Жуткая старуха»: 69-летняя Алла Пугачёва взбесила фанатов короткими кожаными шортами «Мамина ксерокопия»: Ксения Бородина шокировала сходством с дочерью Ежедневное употребление молока сократит риск развития диабета и ожирения Анна Седокова большим бюстом соблазнила итальянского певца Рамазотти «Украинский флаг на попе»: Светлана Лобода вызвала фурор в Сети провокационными штанами Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий Ученые разработали биоразлагаемую батарею для эффективного теста на ВИЧ На зависть Кейт Миддлтон: Свадебное платье Меган Маркл станет украшением королевской выставки
| | Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью

Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью

Сегодня, 08:22

Провели исследование эксперты из Университета Аризоны. Как оказалось, у работников государственных компаний уровень стресса был более высокий, чем у тех, кто работал на частную фирму.

 

Во главе исследовательской группы стоял доктор Эстер Штернберг, а также его коллеги из Медицинского колледжа в Бейлоре. Исследование проводилось по программе Wellbuilt for Wellbeing, которая финансируется государственными грантами США. Эксперимент проводился в рамках более чем сотни офисов, в которых на постоянной основе работает более 1 миллиона федеральных служащих.

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить активность и уровень стресса работников как внутри, так и вне офиса. Важно отметить, что работники, которые были более физически активны в офисе, испытывали на 14 процентов меньше физиологического стресса вне офиса по сравнению с теми, у кого меньше таковой.

«В этом исследовании подчеркивается, что даже такие мелочи, как обустройство офиса может стать существенным фактором для укрепления здоровья», - заявил Штернберг.

Особенно подвержены риску работники, занятые в канцелярском отделе. Именно им следует обратить усиленное внимание на свое здоровье в случае, если их рабочий день больше восьми часов в сутки.


Николай Офицеров
Новости по теме
Ученые: Запойный просмотр сериалов смертельно опасен для здоровья
Ученые: Запойный просмотр сериалов смертельно опасен для здоровья

Исследование показало, что даже сериалы могут таить для человека существенную опасность. Их запойный просмотр может наносить вред даже тем людям, которые…

Ученые обнаружили гены одиночества
Ученые обнаружили гены одиночества

 Специалисты Кембриджского университета провели исследование и установили, что одиночество частично определяется генетическим кодированием и связано с…

Ученые: Сотрудники верхних этажей компаний более подвергаются финансовым рискам
Ученые: Сотрудники верхних этажей компаний более подвергаются финансовым рискам

Решения сотрудников верхних этажей офисов более подвержены денежным рискам, что опасно для инвесторов. Об этом заявили ученые из США.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости