Ученые: Офисная работа может наносить серьезный вред здоровью

Провели исследование эксперты из Университета Аризоны. Как оказалось, у работников государственных компаний уровень стресса был более высокий, чем у тех, кто работал на частную фирму.

Во главе исследовательской группы стоял доктор Эстер Штернберг, а также его коллеги из Медицинского колледжа в Бейлоре. Исследование проводилось по программе Wellbuilt for Wellbeing, которая финансируется государственными грантами США. Эксперимент проводился в рамках более чем сотни офисов, в которых на постоянной основе работает более 1 миллиона федеральных служащих.

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить активность и уровень стресса работников как внутри, так и вне офиса. Важно отметить, что работники, которые были более физически активны в офисе, испытывали на 14 процентов меньше физиологического стресса вне офиса по сравнению с теми, у кого меньше таковой.

«В этом исследовании подчеркивается, что даже такие мелочи, как обустройство офиса может стать существенным фактором для укрепления здоровья», - заявил Штернберг.

Особенно подвержены риску работники, занятые в канцелярском отделе. Именно им следует обратить усиленное внимание на свое здоровье в случае, если их рабочий день больше восьми часов в сутки.

Николай Офицеров