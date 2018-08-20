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| | Физик назвал свойства сделанной из голубики планеты

Физик назвал свойства сделанной из голубики планеты

Сегодня, 23:02

Сотрудник Оксфордского университета Андерс Сэнберг провел мысленный эксперимент, использовав планетное моделирование. Он представил, что где-то во Вселенной существует подобная Земле планета, но созданная из голубики.

 

На этом космическом объекте масса человека уменьшится на 87% из-за уменьшения гравитации. При этом люди почувствуют необычное ощущение в животе, подобное появляется в стремительно спускающемся лифте. Ядро планеты из голубики станет похожим на джем. На ее поверхности появятся гейзеры и появятся схлопывания. В итоге появится атмосфера из пара над океаном варенья. На планете из голубики Луна отправится в космическое путешествие. Это произойдет из-за плотности пород ягод. В итоге сила гравитации не сможет удерживать естественный спутник.

Пока физика из Оксфорда шутят, ученые из Гарвардского университета задаются более серьезными вопросами. Лиза Рэндалл советует людям не бояться конца Вселенной, поскольку это маловероятное событие, противоречащее современной теории.


Домбровский Сергей
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