Диетологи назвали признаки зависимости от еды

Нездоровое пристрастие к еде может привести к не менее пугающим последствиям, чем пристрастие к наркотикам.

Переедание нередко ведет существенному набору веса, появлению болезней вроде сахарного диабета, однако часто полнеющий человек сам не замечает, как сильно изменились его пищевые привычки. Диетологи назвали причины и признаки зависимости от еды и рассказали, как спасти себя от пагубного пристрастия к поглощению неумеренного количества пищи.

Врачи рассказывают, что такое расстройство пищевого поведения как переедание, сказывается негативным образом не только на физическом самочувствии, но на психологическом – после «набегов на холодильник» могут проявляться чувство вины или крайне подавленное настроение. Пищевые наркоманы обычно при помощи большого потребления пищи хотят избавиться от стресса, дискомфорта и негативных эмоций, а особенно много зависимых от еды среди подростков.

Пищевые наркоманы, как и многие алкоголики, предпочитают устраивать «запои» с большим количеством еды в полном одиночестве, например, глубокой ночью. Еще одним признаком нездорового пристрастия к еде является ее потребление даже после исчезновения чувства голода до тех пор, пока не появляется боль в животе или чувство переполненности.

Часто при пищевой зависимости требуется консультация квалифицированного психолога, так как проблему решить самостоятельно не у всех зависимых хватает сил. Наиболее распространённый совет для всех пищевых наркоманов заключается в том, что нужно найти корень проблемы, которую хочется «заесть» и попытаться найти способы решения ее без переедания.