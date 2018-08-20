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| | Грудь и попа ни при чем: Ученые назвали объективные параметры идеальной женщины

Грудь и попа ни при чем: Ученые назвали объективные параметры идеальной женщины

Сегодня, 20:13

Тысячелетиями мужчин привлекает в дамах то, на что они сами почти не обращают внимания.

 Понятие прекрасного ученые называют удивительным и неповторимым опытом, отличающимся для каждого человека. Вкусы и параметры красоты отличаются настолько, что, казалось, найти что-то общее практически невозможно. Однако исследователи проанализировали все описания женской красоты, сохранившиеся в литературе за последние 2500 лет. В частности, были изучены все подобные сообщения, найденные в трудах от древнегреческого философа Платона до немецкого философа 18-го века Александра Баумгартена, от произведений драматурга 19-века Оскара Уайльда до работ раннего психолога Густава Фехнера. Кроме того учитывались и последние открытия в области неврологии.

В итоге, эксперты назвали объективные параметры идеальной женщины. Оказывается, большая часть мужчин обращает внимание не на грудь или попу представительниц прекрасного пола. Всё дело в изогнутой спине. Наиболее привлекательными были дамы, чей позвоночник входил в таз под углом 45 градусов. Дело в том, что изогнутая спина подсознательно действует на мужчин как признак того, что женщина проще перенесет беременность.

В то же время ученые все больше сомневаются в том, что самые красивые люди обладают идеальной симметрией лица. Пример несимметричной привлекательности можно увидеть в Мэрелин Монро, чью красоту несоответствие нормам симметрии только усилило.


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