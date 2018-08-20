Яд паука предотвращает гибель нервных клеток

Международное объединение ученых в ходе исследования обнаружило у семейства паучьих уникальные свойства.

Яд паука-кругопряда способен блокировать нейрорецепторы головного мозга. Открытие поможет разрабатывать препараты лечащие нейдегенеративные патологии. Результаты эксперимента опубликовали в издании Neuron.

Эксперты выяснили, что круглопряды способны нейтрализовать свою жертву при помощи яда. В нем содержатся вещества, лечащие нейродегенеративные заболевания. В паучьем яде целый спектр веществ, начиная от белков и заканчивая сигнальными молекулами. В совокупности ферменты замедляют активность нервных импульсов.

При введении «коктейля» в организм здоровой особи возникают конвульсии, но для поврежденных нейронов яд служит стабилизатором, спасающим молекулы от гибели.