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| | Яд паука предотвращает гибель нервных клеток

Яд паука предотвращает гибель нервных клеток

Сегодня, 18:42

Международное объединение ученых в ходе исследования обнаружило у семейства паучьих уникальные свойства.

 

Яд паука-кругопряда способен блокировать нейрорецепторы головного мозга. Открытие поможет разрабатывать препараты лечащие нейдегенеративные патологии. Результаты эксперимента опубликовали в издании Neuron.

Эксперты выяснили, что круглопряды способны нейтрализовать свою жертву при помощи яда. В нем содержатся вещества, лечащие нейродегенеративные заболевания. В паучьем яде целый спектр веществ, начиная от белков и заканчивая сигнальными молекулами. В совокупности ферменты замедляют активность нервных импульсов.

При введении «коктейля» в организм здоровой особи возникают конвульсии, но для поврежденных нейронов яд служит стабилизатором, спасающим молекулы от гибели.


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