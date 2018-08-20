Ученые: Электронные сигареты «ломают» человеческую ДНК

Вдыхание жидкости из таких сигарет может спровоцировать генетические заболевания.

После новейшей серии исследований ученые предположили, что электронные сигареты «ломают» человеческую ДНК и провоцируют развитие некоторых генетических заболеваний. Исследователи считают, что длительное вдыхание никотинсодержащей жидкости может буквально «выбивать» или менять местами фрагменты генетического кода.

Это происходит из-за того, что при курении электронных сигарет повышается уровень канцерогенных веществ вплоть до критического. Эти вещества начинают накапливаться в тканях органов, а также оказывают негативное влияние на ДНК – нарушается синтез белков и прочих органических соединений.

Подобные изменения в структуре генетического кода могут быть причиной развития тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Прежде эксперты уже выяснили негативное влияние из-за разогревания ваты, пропитанной ароматическим веществом. Канцерогены вместе со смолами попадают в первую очередь в легкие вдыхающего испарения вещества.