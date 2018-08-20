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| | Ученые разгадали, как комары выбирают самых вкусных людей

Ученые разгадали, как комары выбирают самых вкусных людей

Сегодня, 18:19

Удивительно, но комары не кусают кого попало, они выбирают, чьей кровью полакомиться.

 

Ученые провели исследование, которое позволило выяснить причину, как комары выбирают самых вкусных людей. Главным признаком при выборе является микробиота кожи человека, на которой много бактерий, источающий запас. Именно благодаря этому аромату насекомые определяют «вкусный» человек или нет. Изменение химического состава пота и скорость его производства влияет на благоприятную среду для некоторых микробов, которые могут привлечь комаров. Ученые уверенны, что комары выбирают людей по их кожным бактериям.

Однако специалисты пока не могут понять, почему насекомые предпочитают запах, чем другие факторы. Если причина этого станет известна, то станет возможным изменение бактериального состава кожи, что поможет избежать привлечения комаров.


Анна Котова
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