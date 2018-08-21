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| | Ученые: Клубника поможет вылечить кишечник

Ученые: Клубника поможет вылечить кишечник

Сегодня, 00:30

Эксперты уверяют, что эта ароматная ягода способна побороть колит и болезнь Крона, а также устранить возникшую диарею или воспаление в толстой кишке.

 

Ученые доказали, что клубника способна вылечить кишечник от различных заболеваний. Специалисты Массачусетского университета провели исследование на лабораторных мышах с болезнями кишечника, во время которого подопытным ежедневно давали несколько граммов клубники. Состояние употребляющих клубнику мышей заметно улучшилось, отмечают исследователи. Опыт показал, что клубника поможет справиться со многими недугами желудочно-кишечного тракта, в том числе с распространенной болезнью Крона и колитом. Также отмечается, что употребление красной ягоды останавливает диарею и потерю веса. Кроме того, благодаря клубнике восстанавливается здоровый баланс бактерий в кишечнике, а симптомы неизлечимых болезней становятся менее заметными.

Ученые уверены, что клубнику необходимо употреблять в особенности людям с малоподвижным образом жизни, а также тем, чей рацион содержит высокое количество жиров и сахара. Эксперты отмечают, что 250 г клубники ежедневно достаточно для того, чтобы привести в порядок свой кишечник.

Результаты эксперимента ученые намерены представить на Национальном собрании Американского химического общества в Бостоне. В будущем действия клубники планируют проверить на пациентах с болезнями желудка.


Мирослава Донцова
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