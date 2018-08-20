Ученые создали микроскопическую версию «Мона Лизы» при помощи миллионов бактерий

Знаменитая картина «Мона Лиза» художника Леонардо да Винчи была воспроизведена снова, но только в микроскопической версии. Для создания уникального шедевра ученым из Римского университета понадобилось миллионы бактерий.

Группа итальянских ученых использовала генетически модифицированные бактерии для создания микроскопических произведений искусства, в том числе знаменитую «Джоконду» Леонардо да Винчи. Всемирно известный портрет был сформирован при помощи более миллиона кусочков светочувствительной E. coli, тех же бактерий, которые могут вызвать пищевое отравление в организме человека.

Автор картины Джакомо Франгипане сообщил, что выбрал портрет именно «Мона Лизы» потому, что данная картина является самой узнаваемой во всем мире. Также команда специалистов создала портреты ученых Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина.

Светлана Славянская