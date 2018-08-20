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| | Конец света будет началом новой жизни: Расшифрованы записки Ньютона об апокалипсисе

Конец света будет началом новой жизни: Расшифрованы записки Ньютона об апокалипсисе

Сегодня, 14:37

Сейчас многие говорят об апокалипсисе, полуфантастические рассказы зачастую основываются на примитивных верованиях. Приверженцем примитивного мышления оказался даже великий физик Ньютон.

 

Математик и астроном огромной величины не избежал ошибок других ученых. Ньютон прославился на весь мир благодаря своими выводам о тяготении. Современные специалисты расшифровали записки своего великого предшественника и увидели, что он тоже верил в небылицы о конце света. Ньютон искал истину на страницах главной книги христиан – Библии. Ученый полагал, что изучая Святое писание можно разгадать мировые тайны. Ньютон предсказал дату конца света. Апокалипсис якобы должен произойти в 2060 году. Ньютон подразумевал не конец жизни на Земле, а начало новой эры. По его мнению, Иисус Христос в указанную дату вернется к людям и начнет править человечеством на протяжении 1000 лет.

Сотрудники Массачусетского университета полагают, что конец нашей цивилизации придет в 40-х годах XXI века. Ученые называют точкой отсчета конца света 2020 год. До этой даты осталось не так много времени, поэтому многие начали впадать в депрессию. Причиной гибели станут: загрязнение окружающей среды, рост населения и нехватка природных ресурсов.

В 1973 году инженеры использовали компьютерное моделирование для прогнозирования будущего Земли. Программа World One показала, в 2020 году на нашей планете начнут массово врываться вулканы, возникнут войны за пресную воду. Люди станут гибнуть от ядерных отходов.


Домбровский Сергей
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